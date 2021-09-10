Журналистов не пустят на похороны главы МЧС Евгения Зиничева

Санкт-Петербург, 10 сентября. Похороны Евгения Зиничева состоятся 10 сентября без присутствия журналистов. Соответствующую информацию представили в пресс-службе МЧС России.

Погибшего главу Министерства чрезвычайных ситуаций России Зиничева похоронят на Северном кладбище Петербурга. Именно там расположены могилы родителей погибшего министра.

Зиничев трагически погиб 8 сентября в Красноярском крае во время учений по защите Арктической зоны от ЧС. Он разбился при попытке спасти кинорежиссера Александра Мельника. На момент смерти главе ведомства было всего 55 лет.

Свои соболезнования в связи с гибелью российского министра высказали представители разных стран. Глава Сербии Александр Вучич назвал смерть Зиничева большим ударом. На следующий день после смерти президент Владимир Путин напомнил о героизме главы МЧС и присвоил главе ему звание Героя России посмертно, пишет «Царьград».