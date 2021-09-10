Диетолог Хачирова предложила полезные способы приготовления красного мяса

Москва, 10 сентября. Некоторые люди отказываются от употребления красного мяса. Сколько раз его можно есть в неделю и как правильно готовить, рассказала диетолог Асият Хачирова.

Красное мясо содержит гемовое железо, которое хорошо усваивается в организме и поддерживает гемоглобин в крови. Рекомендуется не есть этот продукт чаще двух-трех раз в неделю, передает радио Sputnik.

Чтобы мясо было максимально полезным, его нужно правильно готовить. Самыми здоровыми способами, по мнению диетолога, являются тушение, варка и гриль. Жарить мясо на открытом огне лучше, чем на сковороде. В маринаде не должно быть майонеза.

«Главное следить, чтобы не было черной корочки, которая возникает при пригорании. Сейчас продаются электрогрили – это как сухая сковородка, там получается правильное мясо», — отметила диетолог Хачирова.

Злоупотребление красным мясом может спровоцировать развитие рака кишечника. По словам врача и телеведущего Александра Мясникова, онкологи рассматривают этот продукт как канцероген. К факторам риска относится генетическая предрасположенность. Онкозаболевание может развиться у страдающих от язвенного колита.