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Диетолог Хачирова предложила полезные способы приготовления красного мяса
Общество
Диетолог Хачирова предложила полезные способы приготовления красного мяса
pixabay.com

Москва, 10 сентября. Некоторые люди отказываются от употребления красного мяса. Сколько раз его можно есть в неделю и как правильно готовить, рассказала диетолог Асият Хачирова.

Красное мясо содержит гемовое железо, которое хорошо усваивается в организме и поддерживает гемоглобин в крови. Рекомендуется не есть этот продукт чаще двух-трех раз в неделю, передает радио Sputnik.

Чтобы мясо было максимально полезным, его нужно правильно готовить. Самыми здоровыми способами, по мнению диетолога, являются тушение, варка и гриль. Жарить мясо на открытом огне лучше, чем на сковороде. В маринаде не должно быть майонеза.

«Главное следить, чтобы не было черной корочки, которая возникает при пригорании. Сейчас продаются электрогрили – это как сухая сковородка, там получается правильное мясо», — отметила диетолог Хачирова.

Злоупотребление красным мясом может спровоцировать развитие рака кишечника. По словам врача и телеведущего Александра Мясникова, онкологи рассматривают этот продукт как канцероген. К факторам риска относится генетическая предрасположенность. Онкозаболевание может развиться у страдающих от язвенного колита.

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