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Белая акула погибла после неудачного нападения на рыбацкую лодку на Сахалине
Происшествия
Белая акула погибла после неудачного нападения на рыбацкую лодку на Сахалине
wikipedia.org  /  Brocken Inaglory / CC BY-SA 3.0

Поронайск, 10 сентября. Акула хотела напасть на рыбацкую лодку, однако запуталась в снастях и впоследствии погибла. Инцидент произошел в городе Поронайск Сахалинской области, передали местные СМИ.

Несколько сахалинцев ловили рыбу на небольшой глубине, однако они не рассчитывали на встречу с настоящей акулой. По словам рыбаков, они увидели, что акула-людоед приближается к их лодке и явно хочет напасть. Однако местные жители были сильно удивлены, когда рыба не совладала со снастями и запуталась в них. По словам рыбаков, из-за этого она и погибла. Сахалинцы, встретившиеся с рыбой один на один, уверены, что это была именно акула-людоед.

Похожий инцидент, но с более печальным исходом на днях произошел на восточном побережье Австралии. В городе Коффс-Харбор акула до смерти закусала 20-летнего парня, когда тот купался в океане. После этого инцидента пляж Шелли-бич, на котором акула напала на человека, закрыли.

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акула сахалинская область рыболовство
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