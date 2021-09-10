Белая акула погибла после неудачного нападения на рыбацкую лодку на Сахалине

Поронайск, 10 сентября. Акула хотела напасть на рыбацкую лодку, однако запуталась в снастях и впоследствии погибла. Инцидент произошел в городе Поронайск Сахалинской области, передали местные СМИ.

Несколько сахалинцев ловили рыбу на небольшой глубине, однако они не рассчитывали на встречу с настоящей акулой. По словам рыбаков, они увидели, что акула-людоед приближается к их лодке и явно хочет напасть. Однако местные жители были сильно удивлены, когда рыба не совладала со снастями и запуталась в них. По словам рыбаков, из-за этого она и погибла. Сахалинцы, встретившиеся с рыбой один на один, уверены, что это была именно акула-людоед.

Похожий инцидент, но с более печальным исходом на днях произошел на восточном побережье Австралии. В городе Коффс-Харбор акула до смерти закусала 20-летнего парня, когда тот купался в океане. После этого инцидента пляж Шелли-бич, на котором акула напала на человека, закрыли.