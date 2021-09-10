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Ученые из Таиланда начали выявлять COVID-19 по человеческому поту
Технологии
Ученые из Таиланда начали выявлять COVID-19 по человеческому поту
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Бангкок, 10 сентября. Тайские ученые научились обнаруживать коронавирус в поте человека. Специалисты разработали специальное устройство, которое прикладывается к подмышкам.

Испытания провели исследователи университета Бангкока. Спустя 15 минут после взятия пробы стержень помещают в стеклянный флакон. Через 30 секунд появляется результат. По словам ученых, надежность разработки составляет 95 процентов.

«Открытие позволило нам разработать устройство для обнаружения специфических запахов», — рассказал ученый Чадин Кулсинг из Университета Чулалонгкорн в интервью AFP.

Уникальный аппарат для диагностики коронавируса также разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства. Прибор способен за 27 минут определить наличие антигена инфекции в организме человека. Принцип работы построен на методе изотермической амплификации.

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