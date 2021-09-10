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Губернатор Артюхов отметил развитие медицины в ЯНАО на форуме в Москве
Общество
Губернатор Артюхов отметил развитие медицины в ЯНАО на форуме в Москве
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Салехард, 10 сентября. Форум социальных инноваций регионов стартовал в Москве. Губернатор Дмитрий Артюхов поучаствовал в мероприятии и рассказал о медицинских новшествах на Ямале.

Губернатор региона выступил на площадке «Инновации на службе здоровья нации». Он остановился на формировании комфортной городской среды в поселениях. Она бы дала возможность местным жителям проводить время на улице как летом, так и зимой, заниматься спортом, передает «Ямал-Медиа».

Некоторое время на Ямале была проблемой младенческая смертность в тундре или глубинке. Сейчас ситуация улучшилась. Будущих мам заранее отвозят в больницы, женщины проходят тестирования. С их помощью можно заранее выявить потенциальные проблемы со здоровьем ребенка. В округе, по словам Артюхова, развивается система раннего выявления рака и служба санавиации. Для диагностики онкозаболеваний приобретается современная техника.

Власти Ямала утвердили стратегию цифровой трансформации. С ее помощью технологии в сфере здравоохранения улучшат сервисы для граждан. Для повышения качества медицинской помощи планируют использовать искусственный интеллект.

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