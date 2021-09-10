Sony показала первый трейлер новой God of War с подзаголовком Ragnarok

Лос-Анджелес, 10 сентября. Sony Interactive Entertainment с разработчиками Santa Monica Studio показали полноценный трейлер продолжения культовой игры God of War, которая получила подзаголовок Ragnarok.

Геймплей был показан в ходе презентации PlayStation Showcase 2021. Длительность ролика составляет порядка трех минут. Геймерам показали немного постаревшего Кратоса и его сына Атрея. Главные герои отправились в новое захватывающее приключение.

Разработчики держат многие детали проекта в секрете, однако уже подтверждены личности двух антагонистов — Тора и Фреи. В сюжете появится бог Один и такие локации, как Ванахейм, Свартальфахейм и Асгард. Разработчики не уточнили дату выхода игры, однако скорее всего она выйдет до конца 2022 года на PS4 и PS5.

Недавно в Сети появилась информация, что PlayStation 5 Pro может появиться на прилавках магазинов до 2024 года. Такой информацией поделился один из инсайдеров, уже выкладывавший достоверную информацию задолго до официальных заявлений.