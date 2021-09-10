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Наука
Компания Moderna разрабатывает новую вакцину от коронавируса и гриппа
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Компания Moderna разрабатывает новую вакцину от коронавируса и гриппа
Наука
Компания Moderna разрабатывает новую вакцину от коронавируса и гриппа
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Кембридж, 10 сентября. Американская биотехнологическая компания Moderna начала разработку вакцины, которая должна одновременно защищать от коронавирусной инфекции и гриппа.

Одними из компонентов препарата являются особые жировые наночастицы. В них находится РНК коронавируса, которая доставляется в организм человека и провоцирует иммунный ответ. Часть вакцины, предполагающая защиту от гриппа, пока что находится в разработке.

«Сегодня мы объявляем о первом шаге в нашей новой программе вакцины (от респираторных заболеваний — Прим. ред.) — разработке однокомпонентной вакцины, которая сочетает в себе дополнительную дозу против COVID-19 и дополнительную дозу против гриппа», — передает слова гендиректора Moderna Стефана Банселя ТАСС.

Компания Moderna использует свою имеющуюся разработку вакцины. Однако японские ученые не раз находили в текущем составе посторонние примеси.

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