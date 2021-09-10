Учения «Запад-2021» начались сразу на 14 полигонах России и Белоруссии

Москва, 10 сентября. Тренировочные мероприятия в рамках военных учений «Запад-2021» начались на девяти российских и пяти белорусских полигонах. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Военнослужащие отрабатывают профессиональные навыки на территории, растянувшейся от Балтийского моря до Воронежской и Нижегородской областей. К учениям привлечено около 200 тысяч человек, задействовано 760 единиц боевой техники, более 290 танков, десятки самолетов и вертолетов и 15 кораблей.

«Из них на территории Республики Беларусь в учении задействовано 12800 человек, в том числе до 2500 российских военнослужащих, более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники, в том числе около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов», — отметили в Минобороны.

Военные из Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии также принимают участие в учениях. Представители из Китая, Вьетнама и Мьянмы выступают в качестве наблюдателей.

Издание The National Interest ранее определило смысл учений «Запад-2021». Иностранные журналисты уверены, что эти мероприятия являются символом крепнущих связей России и Белоруссии.