«Стареет с каждым днем»: политолог Сиракуза объяснил провальное президентство Байдена

Вашингтон, 10 сентября. Американский лидер Джо Байден не доживет до окончания своего президентского срока, так как пост главы государства «старит людей». Об этом заявил политолог Джозеф Сиракуза.

Обычно лидеры становятся более энергичными после отставки с высоких должностей. Однако 78-летний Байден не сможет увидеть свое «возрождение», так как попросту не доживет до конца президентского срока, передает Express.

«Проблемы Джо Байдена продолжают удваиваться, и люди хотят точно знать, что пошло не так [в Афганистане. — Прим.ФАН]. И вот что я вам скажу: президентство старит людей, и в свои 78 лет президент стареет с каждым днем», — объяснил Сиракуза.

Вопрос о способности действующего президента США управлять страной обсуждается уже давно. Многие начали указывать на проблемы с когнитивными способностями Байдена почти сразу после его инаугурации. Политолог отметил, что пожилого главу государства уверенно подстрахует вице-президент Камала Харрис, возглавив Соединенные Штаты Америки.

Жители штатов Нью-Йорка и Нью-Джерси ранее «отправили» Джо Байдена в отставку. Они осудили президента за плохую работу накануне обрушения на южно-восточное побережье США урагана «Ида».