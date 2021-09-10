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РВИО рассекретило документы Минобороны о Смоленском сражении

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 03:32
Армия
РВИО рассекретило документы Минобороны о Смоленском сражении
wikipedia.org  /  Общественное достояние

Москва, 10 сентября. Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало подробные материалы о Смоленском сражении, которое прошло в годы Великой Отечественной войны.

Сражение завершилось 10 сентября 1941 года. Его итогом стал срыв плана Гитлера «Барбаросса». Согласно ему, войска нацистской Германии должны были в кратчайшие сроки захватить европейскую часть России.

Бойцы Красной Армии в течении двух месяцев стояли насмерть перед численным превосходством врага. Таким образом, внезапный удар гитлеровцев с последующим захватом Москвы провалился.

В числе рассекреченных документов карты боевых действий, приказы командования, тактические маневры, боевые сводки и прочие подробности. Директор РВИО Михаил Мягков уверен, что опубликованные материалы будут интересны любой аудитории. Все документы доступны на сайте История.рф.

Ранее на портале «Архивы Санкт-Петербурга» были рассекречены документы о блокаде Ленинграда. Проект приурочен к 80-летию события Великой Отечественной войны.

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