Модные соковые диеты оказались эффективны только в краткосрочной перспективе

Диетологи Кларисса Ленхерр и Ви Джей Гамильтон утверждают, что тело человека в принципе не нуждается в детоксикации. Специалисты отметили, что ограничение питания путем «очищения соком», очевидно, сначала поможет похудеть, однако это ненадолго. Соковая диета ограничивает потребление калорий и приводит к «потере воды».

«Очищающие соки содержат мало углеводов, и когда мы уменьшаем или удаляем углеводы из рациона, мы также теряем вес воды, поэтому число на весах очень быстро падает», — объяснила Ленхерр.

Таким образом, сок является не самым лучшим инструментом для похудения, так как все накопленные эффекты моментально исчезнут при возвращении привычного рациона. Чтобы обеспечить долгосрочное снижение веса, следует выработать сбалансированный подход к питанию.

«Для устойчивой потери веса старайтесь, чтобы ваша тарелка состояла из четверти белка, четверти цельного зерна, половины фруктов и овощей и двух столовых ложек жиров хорошего качества», — добавила специалист.

Также следует оптимизировать сон и физическую активность. Желательно убрать из рациона обработанные продукты, сахар и рафинированные углеводы.

Недавно диетологи объяснили эффективность острой пищи для снижения веса. Такие продукты ускоряют обмен веществ и активизируют сжигание лишнего жира.