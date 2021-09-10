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Церемония прощания с актером Бельмондо прошла в Париже

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 03:00
Общество
Церемония прощания с актером Бельмондо прошла в Париже
кадр из фильма «Профессионал»

Париж, 10 сентября. Поклонники и высокопоставленные лица пришли проститься с актером Жан-Полем Бельмондо 9 сентября. Возглавил церемонию президент Франции Эммануэль Макрон.

Церемония прощания состоялась в Почетном дворе исторического Дома инвалидов. Там же был установлен огромный портрет киноактера. Президент Франции выступил с речью. Глава страны назвал Бельмондо героем, который прожил на экране тысячи жизней.

Всего в списке приглашенных было около 700 человек. Проститься с товарищем пришел французский актер Ален Делон. От имени семьи выступил внук Жан-Поля Бельмондо 27-летний Виктор. Он поблагодарил звезду «Профессионала» за радость, которую тот смог подарить, передает «Царьград».

Французский актер Жан-Поль Бельмондо умер в возрасте 88 лет. По словам адвоката Мишеля Годеста, артист в последние дни постоянно чувствовал себя уставшим. Звезда «Профессионала» скончался в доме в Париже.

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актер прощание жан-поль бельмондо
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