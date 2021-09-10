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Трое американцев расстреляли несколько человек в Миссури
Происшествия
Трое американцев расстреляли несколько человек в Миссури
flickr.com  /  Radek Kucharski

Сент-Луис, 10 сентября. Стрельба, в результате которой пострадали несколько человек, произошла в американском городе Сент-Луис (штат Миссури). Полиция ищет троих стрелков, передали в местных СМИ.

По некоторым данным, один из преступников хотел скрыться на автомобиле, однако на железнодорожном переезде его машину сбил поезд метро. Движение на этом участке временно остановлено. Точных данных о количестве пострадавших и жертв в результате стрельбы не озвучивалось.

Похожий инцидент произошел во Флориде. Мужчина, страдающий от наркотической зависимости, застрелил четырех человек, в том числе маленького ребенка. После задержания убийца заявил, что является специалистом по выживанию. Мужчина также признался, что «сидит» на метамфетамине. Примечательно, что этот инцидент возможно было предотвратить, если бы полиция отреагировала на звонок женщины, которая сообщала о подозрительном человеке накануне вечером.

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