Исследователи Microsoft: работа на дому делает сотрудников более замкнутыми

Вашингтон, 10 сентября. Работа на дому снижает креативность, коммуникацию и командную работу. К такому выводу пришли исследователи компании Microsoft.

Специалисты изучили данные более 61 000 сотрудников Microsoft с декабря 2019 года по июнь 2020 года. Оказалось, что работники стали более замкнутыми в общении, а удаленная работа заставила их меньше общаться в режиме реального времени. У некоторых возникли трудности с получением и обменом информации. Все это может сказаться на производительности компании, пишет Daily Mail.

Удаленная работа, с другой стороны, фактически заставила сотрудников работать усерднее, следует из результатов исследования. Специалисты связывают это с возможностью вернуться к трудовым обязанностям в любое время. В марте у работников появилась возможность вернуться в офисы.

Исследователи увидели изменения, которые произошли с сотрудниками после «удаленки». Так, некоторым приходилось совмещать уход за детьми или родственниками дома, справляться со стрессом и тревогой. После возвращения в офисы между многими сотрудниками сократилось количество разговоров.

Длительное нахождение дома во время пандемии может довести до стрессового состояние не только человека, но и его питомца, особенно кошек. Из-за коронавируса люди перешли на удаленный формат работы, поэтому усатые любимцы вынуждены были пересмотреть свой образ жизни.