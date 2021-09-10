Психолог Синарев назвал четкий план ключом к успеху в бизнесе

Москва, 10 сентября. Все хотят добиться финансового благополучия, однако не каждый знает, что для этого нужно делать. Психолог Дмитрий Синарев рассказал, что отличает мышление успешного человека.

По его мнению, лучшие бизнесмены имеют привычки, которые стоит перенять каждому. Их отличает не только четкое видение цели, которой они хотят достичь. Безусловно, такие люди строят «маршрут», ведущий к результату, однако ключ к успеху кроется в другом, сообщил агентству «Прайм» Синарев.

«Успех любит деятельных и упорных. Если вы хотите чего-либо достичь, то не стоит об этом только мечтать, ведь слова без дела — это просто звук. Разработайте план достижения цели и пошагово к нему двигайтесь, добиваясь каждого пункта постепенно», — советует психолог.

Также не менее важной чертой людей, достигающих высот, является практичное отношение к денежным тратам. По словам психолога, успех не идет к тем, кто играет в компьютерные игры, сидит в социальных сетях или занимается прочими бесполезными вещами. Время — самый ценный ресурс, и он невосполним, заключил Синарев.

Тем временем в России почти половина частных компаний смогла оправиться после пандемии. Так, восстановить свой бизнес после кризиса получилось у 44 процентов предпринимателей страны.