«Терпение на исходе»: Байден пришел на брифинг в плохом настроении

Вашингтон, 10 сентября. Американцы, которые еще не прошли вакцинацию от коронавируса, должны срочно сделать прививки. Об этом в агрессивной форме заявил президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме.

Он с серьезным видом объявил, что обращается к невакцинированным гражданам. После чего облокотился на трибуну, подался вперед и отрывисто произнес: «Чего еще ждать?».

«Что еще нужно увидеть? Мы сделали вакцинацию бесплатной, безопасной удобной. Вакцины одобрены, более 200 миллионов американцев сделали хотя бы один укол. Мы были терпеливы, но терпение на исходе. Отказ всем нам дорого обходится», — сурово заявил Байден.

Издание Intercept ранее объявило, что США могли финансировать исследования коронавируса в Китае в период с 2014 по 2019 годы. На эти нужды Вашингтон перечислил Уханьскому институту вирусологии 3 миллиарда долларов.