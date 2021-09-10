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Вучич назвал гибель Зиничева ударом для всех жителей Сербии

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 02:17
Общество
Вучич назвал гибель Зиничева ударом для всех жителей Сербии
Global Look Press  /  EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Белград, 10 сентября. Гибель главы МЧС РФ Евгения Зиничева стала трагедией для президента Сербии Александра Вучича. Он выразил соболезнования российскому государству от лица своего народа.

Сербские власти имеют положительный опыт сотрудничества с МЧС России. Сотрудники ведомства помогали стране и ее жителям во время наводнений и пожара.

«Когда мы услышали о трагическом случае, это был большой удар для всех граждан Сербии и меня лично <...> У нас всегда было хорошее сотрудничество с Министерством чрезвычайных ситуаций РФ», — заявил Вучич.

Во время своей речи президент поделился воспоминаниями о случае на реке Колубару. Тогда российский спасатель без раздумий прыгнул в воду, чтобы спасти тонущего серба. По словам Вучича, этот поступок стал для него символом дружбы и навсегда останется в его памяти.

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Красноярском крае. Он разбился при попытке спасти режиссера Александра Мельника. На момент смерти министру было всего 55 лет.

Прощание с Зиничевым пройдет в Москве 10 сентября на территории здания НЦУКС. Похоронят главу ведомства на кладбище в Санкт-Петербурге.

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