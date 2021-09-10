Симферополь, 10 сентября. Жители Крымского полуострова никогда не воспринимали Киев как центр государства, они всегда стремились к Москве. Об этом заявила крымская журналистка Наталья Гаврилева.

Она проанализировала историю региона со дня присоединения к Украине. С самого начала жители полуострова не считали себя причастными к новой стране.

«Мы всегда шли напрямую Крым-Москва. Поэтому мы не ощущали себя причастными к Украине. Мы не сопротивлялись, понадобилось достаточно долгое время на осмысление», — отметила Гаврилева.

Журналистка сообщила, что жители региона даже после развала СССР стремились сохранить русский мир. В этих целях в регионе появилась община, которая стала «центром ментального сопротивления».

«С 2007 года, мы, как писали журналисты, не забывали о том, что мы русские, мы принадлежим русскому миру», — заключила крымчанка.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее высказал надежду, что регион навсегда останется в составе России. Он также заверил жителей, что они находятся в полной безопасности.