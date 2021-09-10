София, 10 сентября. Скорое введение в строй «Северного потока — 2» позволяет сделать ряд выводов об энергетической политике Евросоюза. Об этом заявила редакция болгарского издания «Труд».

Политика евроинтеграции потерпела поражение, — восточные и западные страны разделились на два лагеря. Реализация российского трубопровода также указывает на то, что политика ФРГ по отказу от ядерной энергетики предполагает замену источника энергии ископаемым топливом и природным газом, пишут журналисты.

Если даже экономически сильные европейские государства не могут найти подходящего во всех смыслах возобновляемого источника энергии, то что говорить о более слабых странах, которые не могут себе позволить покупать дорогой ресурс. Власти надеются покончить с ископаемым топливом, однако платить за альтернативу будут рядовые европейцы. Каждая страна в ЕС имеет свои возможности, одни могут себе позволить игнорировать правила, другие нет.

Бундестаг ранее объявил о важности «Северного потока — 2» для Европы. Трубопровод обеспечит регион газом и позволит снизить стоимость на энергоносители.