Космонавты Новицкий и Дубров смонтировали платформу эксперимента «Биориск-МСН»

Москва, 10 сентября. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров установили на модуле «Поиск» платформу эксперимента «Биориск-МСН». Соответствующую информацию привел Роскосмос в соцсети.

Целью эксперимента является приобретение новых данных о возможных изменениях, происходящих в бактериально-грибных ассоциациях. Последние создают типовую микробиоту конструкционных материалов, которые применяются в космической спецтехнике.

Космонавты Новицкий и Дубров приступили к внекорабельной деятельности в 17:55 по Москве в четверг. Основная часть работ должна занять 6 часов 26 минут. Если процесс будет продвигаться с опережением графика, то для этого подготовлены три новые группы операций. В общей сложности они должны длиться в течение трех часов.