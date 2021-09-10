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Космонавты Новицкий и Дубров смонтировали платформу эксперимента «Биориск-МСН»

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 01:41
Технологии
Космонавты Новицкий и Дубров смонтировали платформу эксперимента «Биориск-МСН»
pixabay.com  /  FelixMittermeier

Москва, 10 сентября. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров установили на модуле «Поиск» платформу эксперимента «Биориск-МСН». Соответствующую информацию привел Роскосмос в соцсети.

Целью эксперимента является приобретение новых данных о возможных изменениях, происходящих в бактериально-грибных ассоциациях. Последние создают типовую микробиоту конструкционных материалов, которые применяются в космической спецтехнике.

Космонавты Новицкий и Дубров приступили к внекорабельной деятельности в 17:55 по Москве в четверг. Основная часть работ должна занять 6 часов 26 минут. Если процесс будет продвигаться с опережением графика, то для этого подготовлены три новые группы операций. В общей сложности они должны длиться в течение трех часов.

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