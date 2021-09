Ремейк игры Star Wars: Knights of the Old Republic выйдет на PlayStation 5

Токио, 10 сентября. Компания Sony в рамках презентации PlayStation Showcase анонсировала ремейк игры Star Wars: Knights of the Old Republic. Разработка будет предназначена для PlayStation 5 и ПК.

Американская компания Aspyr отвечает за разработку игры. Студия уже занималась ремастерами во франшизе. Для приставки PlayStation 5 ремейк станет временным эксклюзивом. Позже Star Wars: Knights of the Old Republic выйдет на других платформах, включая ПК и Xbox.

Согласно слухам, бюджет проекта составит около 70 миллионов долларов. Когда состоится релиз игры, пока неизвестно. По информации инсайдеров, это произойдет не раньше 2023 года. К тому моменту у EA закончится лицензия на игры по вселенной Star Wars.

Разработчики должны переделать визуальную составляющую. Игра вышла еще в 2003 году. Ее не только называют лучше во франшизе Star Wars, но она регулярно попадает в списки легендарных RPG всех времен.

