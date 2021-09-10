Школьница подожгла бороду бездомному мужчине в Ленобласти

Кировск, 10 сентября. Несовершеннолетняя жительница Кировского района Ленобласти стала фигуранткой уголовного дела. Школьница подожгла бороду и волосы на голове бездомного мужчины.

Инцидент произошел в поселке Мга. Следствие установило, что 16-летняя девушка в компании своей знакомой подожгла газовой зажигалкой бороду, а затем и волосы на голове бездомного мужчины 1957 года рождения. Все происходящее снималось на камеру мобильного телефона, после чего запись появилась в Сети.

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело против подростка по ч.2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В настоящее время проводятся следственные действия, в ходе которых будут установлены детали и обстоятельства совершенного преступления. Расследование дела находятся на контроле руководителя следственного управления.

В Петербурге расследуется уголовное дело, возбужденное после нападения на охранника алкогольного магазина. Мужчина пострадал от действий 19-летнего местного жителя и его знакомого, которые пытались украсть бутылку виски.