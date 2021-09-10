Опрос СберНПФ показал желаемую продолжительность жизни россиян

Москва, 10 сентября. Ожидаемая продолжительность жизни среди российских граждан выросла по сравнению с 2019 годом. Такие данные показало исследование СберНПФ среди населения России.

Согласно нему, больше всего о долголетии желают жители столицы. Их ожидаемая продолжительность жизни — 91,3 года. Далее идут томичи с 90,2 года, а на третьем месте расположились махачкалинцы с ожидаемыми 90,1 года. Средний показатель по стране составил 87,6 года. При этом, согласно опросу, мужчины хотят жить дольше, чем женщины. Результаты исследования приводят «Известия».

Однако 88 процентов респондентов считают достижение долголетия невозможным без активной жизни. Также для этой цели необходимы некоторые другие условия, отметил генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий.

«Более половины респондентов (64%) считают, что нужно правильно питаться и отказываться от вредных привычек, чтобы жить долго и счастливо. 59% говорят, что важно не терять связи с семьей, друзьями и знакомыми, а 57% — о необходимости занятий спортом или фитнесом», — сообщил Зарецкий.

Ранее Пенсионный фонд России перечислил возможные ошибки при начислении пенсии. К примеру, если в трудовой книжке гражданина некорректно указано место работы, отчисления могут быть ниже положенных.