Турецкие ученые: скрытые симптомы COVID-19 можно определить по роговице глаза

Москва, 10 сентября. Состояние роговицы глаза переболевшего COVID-19 может свидетельствовать о наличии скрытых неврологических симптомах. К такому выводу пришли ученые.

Исследование на эту тему провели турецкие ученые совместно с коллегами из Великобритании. Они тщательно наблюдали за состоянием пациентов, перенесших коронавирус. Через месяц после выздоровления у многих из них было выявлено снижение числа нервных волокон в роговице глаза. Вместе с этим ученые отметили изменение плотности дендритных клеток на поверхности роговицы, передают «Известия».

«Мы наблюдаем значительную связь между потерей нервных волокон роговицы и тяжестью длительного COVID с невропатической болью и скелетно-мышечными симптомами», — говорится в исследовании.

Подобные симптомы могут быть следствием дегенеративных процессов, которые происходят в роговице глаза, считает глава центра офтальмологии клинико-диагностического центра «Медси» Евгения Крупина. До сих пор ученые не могут понять все нюансы поражения нервной системы при COVID-19 и механизмы попадания вируса в нервную ткань роговицы.

В некоторых случаях коронавирус способен повреждать и глазные сосуды, добавила хирург-офтальмолог, завотделением офтальмологии ФГБУ НМИЦО ФМБА России, действительный член Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS), кандидат медицинских наук Ника Тахчиди. Обычно воспаление характеризуется помутнением в стекловидном теле и изменением на сетчатке.

Одними из самых распространенных осложнений после COVID-19 среди москвичей стали легочные патологии. У большинства пациентов наблюдается небольшая степень выраженности фиброза.