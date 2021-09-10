Небензя: новая власть Афганистана должна учитывать интересы всех слоев общества

Москва, 10 сентября. Только сами жители Афганистана могут решить судьбу своей страны, поэтому их интересы необходимо учитывать. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он напомнил о произошедших в стране событиях и заявил, что «афганское общество не приемлет внешнего управления путями своего развития». Небензя выразил надежду, что новое правительство будет брать во внимание мнения всех слоев общества.

«При этом эти решения должны приниматься на инклюзивной основе с учетом интересом всех слоев общества, всех его этнических групп, разумеется, при обеспечении прав женщин и соблюдении базовых прав человека», — отметил представитель РФ при ООН.

Такую позицию он назвал залогом стабильности. Небензя также сообщил, что ООН не испытывает проблем с доставкой гуманитарной помощи в Афганистан.

Политолог и востоковед Дмитрий Вородин ранее заявил, что недавно сформированное правительство не станет реальным институтом власти в Афганистане. Он обратил внимание, что новое руководство страны имеет черты племенной структуры.