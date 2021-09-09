Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 сентября 00:50
00:18
Политика
Путин отказался комментировать обстановку с мигрантами на границе Белоруссии
00:14
Политика
Небензя: новая власть Афганистана должна учитывать интересы всех слоев общества
00:02
Спорт
Бодибилдерша Яна Кузнецова рассказала, как заставить себя заниматься спортом
23:57
Экономика
США переживают за судьбу украинского «Нафтогаза» после отставки главы компании
23:55
Происшествия
Российский солдат погиб во время подрыва колонны с гумпомощью в Сирии
23:54
Общество
Звезда «Полицейской академии» Метрано скончался на 85-м году жизни
23:38
Армия
Легкая ракета «Союз-2.1в» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк
23:38
Экономика
Владимир Путин похвалил подписавшие контракты с «Газпромом» страны
23:35
Политика
Россия ведет диалог с «Талибаном» о вывозе граждан из Афганистана
23:25
Общество
Песков: сроки окончания пандемии COVID-19 могут наступить нескоро
Все новости

Звезда «Полицейской академии» Метрано скончался на 85-м году жизни

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 00:14
Общество
Звезда «Полицейской академии» Метрано скончался на 85-м году жизни
youtube.com  /  Prt Scr Лучшие сцены из лучших фильмов

Авентура, 10 сентября. Умер американский актер Арт Метрано, известный по роли капитана Маузера в кинофраншизе «Полицейская академия». Ему было 84 года.

Артист скончался в собственном доме в городе Авентура (штат Флорида). Причины смерти актера на данный момент не сообщаются, передает издание The Hollywood Reporter.

За свою карьеру Арт Метрано исполнил более 30 ролей в фильмах и сериалах. Наибольшую известность ему принесли картины «Полицейская академия 2: Их первое задание» и «Полицейская академия 3: Переподготовка», в которых он сыграл капитана Маузера.

Ранее стало известно о смерти актера из сериала «Прослушка» Майкла К. Уильямса. Тело 54-летнего артиста обнаружили в его доме в Нью-Йорке.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Звезда «Полицейской академии» Метрано скончался на 85-м году жизни
актер смерть Полицейская академия метрано
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru