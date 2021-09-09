Звезда «Полицейской академии» Метрано скончался на 85-м году жизни

Авентура, 10 сентября. Умер американский актер Арт Метрано, известный по роли капитана Маузера в кинофраншизе «Полицейская академия». Ему было 84 года.

Артист скончался в собственном доме в городе Авентура (штат Флорида). Причины смерти актера на данный момент не сообщаются, передает издание The Hollywood Reporter.

За свою карьеру Арт Метрано исполнил более 30 ролей в фильмах и сериалах. Наибольшую известность ему принесли картины «Полицейская академия 2: Их первое задание» и «Полицейская академия 3: Переподготовка», в которых он сыграл капитана Маузера.

Ранее стало известно о смерти актера из сериала «Прослушка» Майкла К. Уильямса. Тело 54-летнего артиста обнаружили в его доме в Нью-Йорке.