США переживают за судьбу украинского «Нафтогаза» после отставки главы компании

Вашингтон, 9 сентября. Вашингтон обеспокоен кризисом руководства в украинской компании «Нафтогаз». Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Он поддержал желание Киева решить проблему в соответствии с принципами корпоративного управления. Однако отметил, что остановить кризис необходимо как можно скорее.

«По мере того, как российская агрессия и оккупация продолжаются, нашему стратегическому партнеру Украине не нужны вопросы о ее приверженности [принципам] корпоративного управления. Мы приветствуем активную вовлеченность правительства Украины с целью позитивного урегулирования этого вопроса», — объявил Прайс.

Группа независимых членов наблюдательного совета «Нафтогаза» недавно ушла в отставку. Свой пост также покинул глава компании Андрей Коболев, его место сейчас занимает Юрий Витренко.

Бывший министр по вопросам ЖКХ Украины, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко ранее предрек стране энергетическую катастрофу. Он уверен, что страшные прогнозы начнут сбываться уже через несколько месяцев.