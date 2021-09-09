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Легкая ракета «Союз-2.1в» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк
Армия
Легкая ракета «Союз-2.1в» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Плесецк, 9 сентября. Запуск военного спутника вместе с легкой ракетой «Союз-2.1в» был успешно произведен с космодрома Плесецк. Соответствующую информацию передали в Минобороны России.

Согласно информации ведомства, спутник был успешно выведен на орбиту Земли. Все операции перед стартом и сам запуск прошли в штатном режиме. Отмечается, что контроль за полетом ракеты осуществлялся наземными средствами Космических войск ВКС.

Старт с четвертой установки площадки номер 43 космодрома Плесецк под Архангельском состоялся в 22 часа 59 минут по Москве. Запуск производился в интересах российского военного ведомства.

Летные испытания ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" стартовали в 2013 году. Это уже седьмой запуск, который провели боевые расчеты Космических войск.

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плесецк ракета спутник Союз-2.1В
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