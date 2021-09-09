«Бессилие и поддержка лживых СМИ»: глава СОМБ ответил на вброс Франции о россиянах в ЦАР

Москва, 9 сентября. Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов отреагировал на очередной ложный материал, направленный на очернение партнерских отношений между Россией и ЦАР.

Ранее заблокированный в ЦАР за пропаганду, антиправительственную деятельность и распространение ложной информации портал Corbeau News опубликовал сфабрикованную статью об отечественных инструкторах. Специалисты официально занимаются подготовкой личного состава силовых ведомств ЦАР по просьбе местного правительства и с разрешения Совета Безопасности ООН. Тем не менее ангажированные медиа продолжают спекулировать на теме присутствия россиян в республике.

«В очередной раз произошел информационный вброс против сотрудников Содружества офицеров за международную безопасность. Французское издание Corbeau News решило выдумать новое чудовищное преступление, к которому якобы могли быть причастны инструкторы. Сайт этой платформы заблокировали в ЦАР для того, чтобы уберечь граждан от дезинформации, но кто-то продолжает поддерживать пропагандистскую редакцию, работающую из Франции», — написал Иванов на странице организации в социальной сети «ВКонтакте».

Представитель российских инструкторов в ЦАР добавил, что сотрудники ангажированного СМИ ничего не понимают о том, что происходит на центральноафриканской земле:

«Потому что они давным-давно там не бывали. Кроме того, этот лицемерный проект продолжает поддерживать американский Facebook, который видимо заинтересован в пропаганде ненависти. Мы всегда открыты и готовы к сотрудничеству со всеми, кто выступает за мирную жизнь в такой прекрасной стране, как ЦАР. Но из раза в раз профранцузская пропаганда пытается очернить нашу работу».

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Эрик Нгаба

Иванов объяснил потребность Пятой республики в тиражировании заведомо ложной информации тем, что она окончательно утратила доверие среди местного населения, а также лишилась возможности проводить неоколониальную политику на Черном континенте. Африканцы устали от хищнических амбиций и потребительского отношения со стороны бывшей метрополии и открыто высказывают критику в адрес устаревших методов давления Парижа.

«Мы понимаем, что это происходит от бессилия Франции, теряющей страну за страной. Я лишь наблюдатель, но вижу, что ЦАР, Чад, Мали и Республика Гвинея, которые ранее были под ее полным контролем, на наших глазах поднимают головы и выбирают собственный путь. Огромные территории с многомиллионным населением вырываются из неоколониальной системы, и Елисейский дворец ничего не может поделать», — уточнил руководитель СОМБ.

По его словам, бедственное положение бывшей метрополии прослеживается в систематической штамповке фейков, основанных на слухах из соцсетей. Он подчеркнул, что жонглирование устаревшими и давно разоблаченными вбросами в такой ситуации является единственным инструментом влияния на общественное мнение. Однако попытки Франции дискредитировать взаимовыгодные и уважительные отношения, сложившиеся между ЦАР и Россией, каждый раз терпят провал:

«Единственное, что Париж может делать — поддерживать лживые СМИ, которые льют грязь на всех. Мы очень хотели бы ошибаться, но, к нашему сожалению, пока не видим никаких позитивных действий со стороны Пятой республики. Во Франции должны быть выявлены и наказаны все те, кто ради обогащения на лживых новостях готов разжигать войны. На данный момент мы знаем только про фейки, угрозы и шантаж. Так не может вести себя сильная и уважающая себя страна!»

Федеральное агентство новостей / Сергей Петров

В заключение Иванов добавил, что СОМБ призовет пропагандистов к ответственности за дестабилизацию обстановки в регионе и распространение ложной информации о помощи россиян в ЦАР.