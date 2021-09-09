Кулеба: Зеленскому необходимо встретиться с Путиным

Киев, 9 сентября. Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Киеву необходимо работать над тем, чтобы разговор между двумя лидерами состоялся. Министр отметил, что «к нему нужно идти», и беседа эта должна быть сложной.

«Однозначно стоит разговаривать (Зеленскому с Путиным. — Прим. ФАН)», — объявил Кулеба в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

Возможная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского начала обсуждаться с новой силой после поездки украинского лидера в США. Политологи предполагают, что хозяин Белого дома Джо Байден мог сказать коллеге из Киева, что решить проблемы Украины без России невозможно, поэтому с ней нужно вести переговоры.

Москва же не торопится активно обсуждать с Киевом какие-либо темы. В Кремле Зеленского, предлагающего для обсуждения бессмысленные вопросы, считают недоговороспособным.