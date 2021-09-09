Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 сентября 23:20
23:14
Политика
Лукашенко: интеграция России и Белоруссии носит взаимовыгодный характер
23:06
Политика
Путин сообщил о снятии всех коронавирусных ограничений на полеты в Белоруссию
23:04
Политика
Кулеба: Зеленскому необходимо встретиться с Путиным
23:03
Весь мир
«Бессилие и поддержка лживых СМИ»: глава СОМБ ответил на вброс Франции о россиянах в ЦАР
22:58
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле завершились
22:53
Политика
Путин и Лукашенко обсудили формирование единого оборонного пространства
22:50
Происшествия
Российский солдат погиб во время подрыва колонны с гумпомощью в Сирии
22:47
Политика
Лукашенко и Путин в ходе личной встречи обсудили конфликт в Афганистане
22:46
Экономика
Цена на российский газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года
22:43
Спорт
Приведший сборную России по футболу к бронзе на Евро-2008 Хиддинк завершил карьеру
Все новости

Лукашенко: интеграция России и Белоруссии носит взаимовыгодный характер
Политика
Лукашенко: интеграция России и Белоруссии носит взаимовыгодный характер
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 9 сентября. Интеграция РФ и Белоруссии предполагает взаимовыгодные условия, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко по итогам встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Лукашенко, интеграция не несет ничего плохого для народов двух стран. Он также поделился, что главной темой для обсуждений на саммите с Путиным стали равные права субъектов хозяйствования.

«Это основа основ. Мы - полноправные партнеры. Для всех компаний на рынках Беларуси и России должна быть честная конкуренция», — подчеркнул Лукашенко.

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли 9 сентября в Кремле. Саммит длился более трех часов. Лукашенко на пресс-конференции по итогам встречи заявил, что переговоры с его российским коллегой «были предельно честными и носили конструктивный характер».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Лукашенко: интеграция России и Белоруссии носит взаимовыгодный характер
путин белоруссия лукашенко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru