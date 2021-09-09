Лукашенко: интеграция России и Белоруссии носит взаимовыгодный характер

Москва, 9 сентября. Интеграция РФ и Белоруссии предполагает взаимовыгодные условия, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко по итогам встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Лукашенко, интеграция не несет ничего плохого для народов двух стран. Он также поделился, что главной темой для обсуждений на саммите с Путиным стали равные права субъектов хозяйствования.

«Это основа основ. Мы - полноправные партнеры. Для всех компаний на рынках Беларуси и России должна быть честная конкуренция», — подчеркнул Лукашенко.

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли 9 сентября в Кремле. Саммит длился более трех часов. Лукашенко на пресс-конференции по итогам встречи заявил, что переговоры с его российским коллегой «были предельно честными и носили конструктивный характер».