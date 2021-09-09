Лукашенко и Путин в ходе личной встречи обсудили конфликт в Афганистане

Минск, 9 сентября. Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудили нестабильную ситуацию в Афганистане. Об этом сообщил президент республики.

Вопросы международной политики стали одними из самых обсуждаемых в ходе переговоров двух лидеров. На повестке дня оказался конфликт в Афганистане.

«Мы сегодня детально обсудили актуальные международные проблемы, наши отношения с соседними странами и объединениями, подробно остановились на обстановке в зонах нестабильности, прежде всего в Афганистане, с точки зрения угроз для национальной безопасности Союзного государства России и Беларусии», — сообщил Лукашенко.

Безопасность России, Белоруссии и стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является приоритетной задачей. Соответствующие детали будут обсуждаться на предстоящем мероприятий в Душанбе.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее рассказал, что Владимир Путин и Александр Лукашенко во время переговоров «практически ничего не ели». Лидерам необходимо было обсудить большое количество вопросов.