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Путин сообщил о снятии всех коронавирусных ограничений на полеты в Белоруссию
Политика
Путин сообщил о снятии всех коронавирусных ограничений на полеты в Белоруссию
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 9 сентября. Россия снимает все ковидные ограничения на авиасообщение с Белоруссией, заявил российский лидер Владимир Путин по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Саммит глав двух государств прошел 9 сентября в Кремле. В ходе пресс-конференции по итогам встречи с Лукашенко Путин заявил, что во время переговоров вопрос снятия эпидемиологических ограничений не поднимался.

«Мы обсуждали это в прошлый раз, в этот раз Александр Григорьевич этого вопроса не поднимал, но Александр Григорьевич пока не знает о решении, которое только что состоялось на правительственной комиссии, здесь, недалеко от нас, в доме правительства», — поделился Путин.

Саммит президентов двух стран длился более трех часов. Путин назвал прошедшую встречу продуктивной. По словам Лукашенко, переговоры с его российским коллегой «прошли предельно честно».

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