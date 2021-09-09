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Путин и Лукашенко обсудили формирование единого оборонного пространства
Политика
Путин и Лукашенко обсудили формирование единого оборонного пространства
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 9 сентября. Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. Они затронули тему формирования единого пространства РФ и Белоруссии.

Встреча президентов России и Белоруссии состоялась в Москве 9 сентября. Главы государств вели переговоры более трех часов. Одной из тем стало формирование единого оборонного пространства и обеспечение безопасности.

«Сегодня нами обсуждены вопросы строительства единого оборонного пространства и обеспечение безопасности Союзного государства на внешнем периметре», — отметил Путин на пресс-конференции.

Большое значение, по словам Владимира Путина, имеют совместные учения на территории России и Белоруссии «Запад-2021». Как отметил российский лидер, эти мероприятия не направлены против кого-либо, а их проведение – логично.

Президент России Владимир Путин обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко внутриполитическое положение в Белоруссии. По словам главы РФ, обстановка значительно стабилизировалась.

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Все новости / Политика / Путин и Лукашенко обсудили формирование единого оборонного пространства
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