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Цена на российский газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года
Экономика
Цена на российский газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 сентября. Стоимость российского газа для Белоруссии сохранится на уровне текущего года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Договоренность о сохранении цены на газ была достигнута в ходе переговоров российского лидера с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Президент Владимир Путин заявил о подписании договора об объединении рынка газа России и Белоруссии 1 декабря 2023 года.

«Цена на российский газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года», — отметил Путин на пресс-конференции.

Цена газа для Белоруссии в следующем году составит 128,5 долларов за тысячу кубов. По словам президента Владимира Путина, Российская Федерация не будет индексировать стоимость по долларовой инфляции.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Москве 9 сентября. Встреча в Кремле длилась более трех часов. По словам российского лидера, диалог был продуктивным и конструктивным.

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