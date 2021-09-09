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«Практически ничего не ели»: Песков рассказал о встрече Путина и Лукашенко
Политика
«Практически ничего не ели»: Песков рассказал о встрече Путина и Лукашенко
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 9 сентября. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров «практически ничего не ели». Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Лидерам двух государств необходимо было обсудить целый перечень вопросов, поэтому они разговаривали, не отвлекаясь. Песков ответил на вопрос прессы о ходе переговоров. Он отметил, что программа мероприятия предполагала рабочий обед.

«Практически ничего не ели, разговаривали. [...] Такой объем вопросов и такой широкий охват тем, что есть о чем поговорить», — пояснил пресс-секретарь.

Путин и Лукашенко общались наедине. В случае необходимости они связывались с министрами, которые отвечают за то или иное направление.

Лидеры двух стран ранее провели переговоры в Кремле. Одним из главных международных вопросов стала нестабильная ситуация в Афганистане.

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