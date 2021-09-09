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Путин отметил стабилизацию внутриполитической ситуации в Белоруссии
Политика
Путин отметил стабилизацию внутриполитической ситуации в Белоруссии
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 9 сентября. Внутриполитическое положение в Белоруссии значительно стабилизировалось, заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Главы двух государств провели саммит в Кремле. Путин в ходе приветствия своего белорусского коллеги также отметил, что соглашения Москвы и Минска, к которым стороны стремятся прийти во время визита Лукашенко в РФ, не имеют общего с действующей политической обстановкой в двух странах.

«Это наша текущая, давняя совместная работа на протяжении многих лет», — подчеркнул Путин.

Переговоры Путина и Лукашенко длились более трех часов. Российский лидер по итогам встречи назвал прошедший саммит продуктивным.

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