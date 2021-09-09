Путин заявил о согласовании всех 28 программ по Союзному государству

Москва, 9 сентября. Согласованные программы планируется одобрить в рамках заседания министров Союзного государства, заявил президент России Владимир Путин.

Заседание Союзного государства на министерском уровне пройдет в Минске 10 сентября. После одобрения программы передадут на утверждение Высшего Государственного Совета, заседание которого пройдет до конца года. Об этом Путин заявил по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Мы договорились с Александром Григорьевичем (Лукашенко — Прим. ФАН), сейчас посмотрим наши графики, определим дату», — ответил глава государства.

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли в Кремле 9 сентября. Встреча глав государств продолжалась несколько часов. Они обсудили ряд актуальных вопросов и практически ничего не ели.