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Путин заявил о согласовании всех 28 программ по Союзному государству

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 22:46
Политика
Путин заявил о согласовании всех 28 программ по Союзному государству
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 9 сентября. Согласованные программы планируется одобрить в рамках заседания министров Союзного государства, заявил президент России Владимир Путин.

Заседание Союзного государства на министерском уровне пройдет в Минске 10 сентября. После одобрения программы передадут на утверждение Высшего Государственного Совета, заседание которого пройдет до конца года. Об этом Путин заявил по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Мы договорились с Александром Григорьевичем (Лукашенко — Прим. ФАН), сейчас посмотрим наши графики, определим дату», — ответил глава государства.

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли в Кремле 9 сентября. Встреча глав государств продолжалась несколько часов. Они обсудили ряд актуальных вопросов и практически ничего не ели.

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