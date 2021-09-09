Центральноафриканцы вновь вышли на улицы с требованием отменить санкции ООН

Банги, 9 сентября. Члены «Молодежной ассоциации развития» (AJCD) Центральноафриканской Республики вышли на мирные протесты и потребовали отмены ограничительных мер ООН, сообщает издание Oubangui Medias.

Представители гражданского общества собрались в центре столицы, где к ним присоединились другие жители. Присутствующие заявили о недовольстве в связи с решением Совбеза о продлении эмбарго на поставки вооружения и военной техники, которая необходима подготовленным российскими инструкторами бойцам правительственных войск (FACA).

Отвечая на вопрос, почему мероприятие состоялась всего через месяц после пролонгации санкций, один из участников акции ответил, что оно должно продемонстрировать членам Совета Безопасности ООН истинные желания нации.

«Наши военные по-прежнему не могут в полной мере проводить зачистку территории, а так как армия и народ едины, мы призываем к полной отмене эмбарго. Кроме того, чиновники международной организации должны знать, что миротворцы не способны защитить граждан ЦАР. После многочисленных военно-политических кризисов, инициированных Западом, Совбез нашел предлог, чтобы поставить страну в невыгодное положение, запретив приобретение оружия. Настало время изменить ситуацию», — заявил генеральный секретарь ассоциации Таддей Келойе.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Эрик Нгаба

Кроме того, центральноафриканцы выразили уверенность, что ограничения попросту не имеют смысла, и нет веских оснований для продления запрета на поставки вооружения. Напомним, в конце июля Совет Безопасности чуть ослабил положение документа, регламентирующего поставки наступательных средств. Это позволило властям официально закупать и поставлять 60-мм минометы, а также боеприпасы к ним.

Ранее ФАН сообщал, что африканские журналисты осудили бездействие миротворцев ООН в ЦАР.