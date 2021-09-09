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Силы свободы и перемен Судана объявили о готовности участвовать в выборах
Весь мир
Силы свободы и перемен Судана объявили о готовности участвовать в выборах
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Хартум, 9 сентября. Суданские организации из правящего блока Сил свободы и перемен (СДСП) подписали политическую декларацию. Данный шаг направлен на объединение рядов коалиции, заявившей о своем стремлении участвовать в выборах.

Мероприятие организовано с целью реформирования СДСП, достижения успеха переходного периода и доступа к свободному голосованию.

«Наша коалиция намерена разработать формулу, которая дает возможность Силам свободы и перемен участвовать в избирательном процессе в рамках совместной формулы для построения демократического гражданского государства в соответствии с согласованным национальным проектом», — говорится в новой декларации.

На церемонии подписания, которая состоялась в столичном Зале дружбы, присутствовали также члены Суверенного совета и премьер-министр Судана Абдалла Хамдок. Согласно тексту документа, Силы свободы и перемен стремятся выполнять свои основные функции через новые институты, а именно — генеральную конференцию, высшую комиссию, центральный совет и руководящий офис.

Одна из задач переходного правительства— работать над проведением всеобщих выборов, намеченных на 2024 год. Новая политическая декларация предусматривает реализацию электорального процесса в срок. Подписавшие документ стороны подтвердили свое обязательство в дальнейшем передать власть избранному правительству и работать с военным крылом для достижения желаемых демократических преобразований.

Кроме того, партии договорились устранять все препятствия, стоящие перед формированием законодательного совета и других государственных институтов, таких как Конституционный суд и Высший юридический совет.

СДСП сформировались1 января 2019 года после того, как политические и гражданские стороны подписали Декларацию свободы и перемен, предложенную Ассоциацией суданских профессионалов (АСП). В течение всего переходного периода входящие в коалицию гражданские партии делят власть с военными лидерами.

Присутствовавший на церемонии премьер-министр Абдалла Хамдок назвал происходящее «историческим событием и шагом в правильном направлении». Во время своего выступления он призвал объединить все стороны революции для осуществления общенациональных целей.

«Единство наших сил — это защитный клапан и противоядие, действующее против препятствий на пути к достижению чаяний народа», — добавил глава правительства.

Среди подписавших декларацию — партии «Суданский конгресс» и «Умма», Юнионистский союз и другие политические образования, а также участвующие в мирном процессе вооруженные объединения и некоторые организации гражданского общества. Однако нашлись стороны, отказавшиеся принять новый документ. Так, «Движение за справедливость и равенство» выразило резкое неприятие декларации, призвав отложить церемонию подписания до достижения всеобщего согласия.

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