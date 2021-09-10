Всему свое время: почему Запад обязательно признает власть талибов в Афганистане

Организация «Талибан»1 (признана террористической и запрещена в России) месяц назад активизировала наступление на правительственные силы. Уже 15 августа талибы вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена. Перед этим президент Афганистана Ашраф Гани сбежал из страны. Все это стало возможным из-за того, что американские власти решили вывести из страны свои войска, которые находились там целых 20 лет.

31 августа американские военные под пристальным контролем талибов покинули кабульский аэропорт. Они настолько быстро бежали из Афганистана, что оставили талибам большое количество различной военной техники. Уже 6 сентября организация «Талибан» заявила, что под ее контроль перешел Панджшер — последняя из 34 афганских провинций, которая оказывала сопротивление. Уже на следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД до прихода американских военных и находящийся под санкциями ООН.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки оценила возможность признания США движения «Талибан» в качестве законной власти в Афганистане. Она отметила, что талибам предстоит многое сделать для этого, поскольку движение пока никоим образом не заслужило уважение в глазах мирового сообщества.

Востоковед Павел Густерин в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что Запад непременно признает новые афганские власти. По его словам, это обязательно произойдет, поскольку обе стороны заинтересованы в друг друге.

«Запад обязательно признает “Талибан”, им некуда деваться. Более того, и талибам нужен Запад, поскольку страна зависит от международной материальной помощи. Это необходимо хотя бы на первое время, пока они не начнут разрабатывать в промышленных объемах свои природные ресурсы. Западные страны тоже не могут обойтись без Афганистана, история это подтверждает. Он является одной из ключевых стран в этом регионе, даже несмотря на то, что у него нет выхода к морю. Афганистан играет в Азии центральную роль. Будет признание, но со временем. Кроме того, США не смогут удержать своих союзников от признания движения “Талибан”. Я думаю, что не так много времени на это понадобится. Мы это увидим в ближайшее время», — резюмировал Павел Густерин.

Москва не намерена торопиться с признанием нового правительства Афганистана. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

1 Организация запрещена на территории РФ.