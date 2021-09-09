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Премьер-министр ЦАР поддержал проект продвижения национальной музыки
Весь мир
Премьер-министр ЦАР поддержал проект продвижения национальной музыки
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 9 сентября. Премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра встретился с представителями культурного сообщества республики и поддержал их проект продвижения национальной музыки.

«Распространение центральноафриканской ментальности является для нас долгом», — заявил он во время приема в своей резиденции.

На встрече присутствовали художница Идиллия Мамба и промоутер Винсент Момбачаке. Первая представила работу, направленную на оценку национального языка с точки зрения «корня и ритма». Он уже осуществляется креативным пространством Lingatere и посвящен объединению традиционной и современной музыки.

Дондра выразил уверенность, что подобные проекты должны получать необходимую поддержку для продвижения в массах как внутри республики, так и за ее пределами.

«Вы должны нести знамя центральноафриканской культуры. Ваше предложение, на мой взгляд, сможет вывести ее в мир. Поэтому я обещаю вам свое неизменное покровительство», — заключил глава правительства.

Высокая оценка со стороны премьер-министра связана с тем, что он сам является художником и музыкантом. У него есть группа, выпустившая несколько популярных композиций.

Ранее ФАН сообщал, что центральноафриканский кабмин оценил результативность действий правительства республики.

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африка премьер-министр культура цар дондра
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