Дмитрий Песков: разговоры о кандидате на пост главы МЧС России вести рано

Москва, 9 сентября. Разговоры о кандидатуре на пост главы МЧС России пока преждевременны. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Министр чрезвычайных ситуаций России Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга во время учений в Норильске. Он пытался спасти оператора. Последний поскользнулся у края обрыва. Член съемочной группы не выжил.

«Пока нет никакого понимания. Сейчас неуместно такие вопросы задавать», — сказал официальный представитель Кремля Песков во время общения с журналистами о кандидатуре на пост главы МЧС.

Прощание с погибшим во время учений в Норильске главой МЧС России Евгением Зиничевым пройдет 10 сентября в Москве. Церемония состоится в здании НЦУКС. Похороны генерала армии запланированы в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе ведомства.