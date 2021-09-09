Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 сентября 21:50
21:49
Политика
Путин отметил стабилизацию внутриполитической ситуации в Белоруссии
21:49
Экономика
Цена на российский газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года
21:48
Политика
«Практически ничего не ели»: Песков рассказал о встрече Путина и Лукашенко
21:46
Политика
Путин заявил о согласовании всех 28 программ по Союзному государству
21:46
Экономика
Нефть устремилась ввысь, а рубль укрепился: аналитики оценили ситуацию на рынках
21:45
Общество
Песков: Путин вряд ли примет участие в похоронах Зиничева
21:40
Весь мир
Борьба за Африку: Турция хочет создать империю на обломках колоний Франции
21:39
Весь мир
Центральноафриканцы вновь вышли на улицы с требованием отменить санкции ООН
21:36
Весь мир
Силы свободы и перемен Судана объявили о готовности участвовать в выборах
21:30
Общество
Дмитрий Песков: разговоры о кандидате на пост главы МЧС России вести рано
Все новости

Дмитрий Песков: разговоры о кандидате на пост главы МЧС России вести рано

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 21:30
Общество
Дмитрий Песков: разговоры о кандидате на пост главы МЧС России вести рано
Prt Scr youtube.com  /  Life Новости

Москва, 9 сентября. Разговоры о кандидатуре на пост главы МЧС России пока преждевременны. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Министр чрезвычайных ситуаций России Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга во время учений в Норильске. Он пытался спасти оператора. Последний поскользнулся у края обрыва. Член съемочной группы не выжил.

«Пока нет никакого понимания. Сейчас неуместно такие вопросы задавать», — сказал официальный представитель Кремля Песков во время общения с журналистами о кандидатуре на пост главы МЧС.

Прощание с погибшим во время учений в Норильске главой МЧС России Евгением Зиничевым пройдет 10 сентября в Москве. Церемония состоится в здании НЦУКС. Похороны генерала армии запланированы в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе ведомства.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Дмитрий Песков: разговоры о кандидате на пост главы МЧС России вести рано
песков кремль мчс россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru