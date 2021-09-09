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Пухляш» из Little Big пожаловался на буллинг
Общество
Пухляш» из Little Big пожаловался на буллинг
instagram.com  /  @dimakrasilove

Санкт-Петербург, 9 сентября. Танцор Дмитрий Красилов, ставший известным благодаря сотрудничеству с петербургской группой Little Big, рассказал о пережитом им в детстве буллинге.

По словам «Пухляша», над ним издевались из-за лишнего веса. В школе над Красиловым смеялись, никто не верил, что в будущем этот «толстый мальчик» кем-то станет. Танцора часто называли «жирным — поездом пассажирным».

«Даже сейчас, когда я иду по улице, дети говорят: «Мам, смотри, толстый дядя!» — поделился он в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Но постоянное психологическое давление не сломало Красилова. Когда словесных аргументов не хватало, приходилось ставить на место обидчиков с помощью кулаков. Поэтому будущий артист был частым «гостем» в милиции.

Дмитрий Красилов участвовал в съемках клипов Little Big на песни Uno и Tacos. Его приглашали в качестве танцора вместе с петербургским коллективом выступить на «Евровидении» в 2020 году, но из-за коронавируса конкурс был отменен.

Ранее музыкант Юрий Лоза негативно высказался о творчестве Little Big. Артист не смог дослушать до конца ни одну композицию, заметив, что эта музыка «не трогает».

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Little Big красилов пухляш
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