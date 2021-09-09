Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 сентября 21:50
21:49
Политика
Путин отметил стабилизацию внутриполитической ситуации в Белоруссии
21:49
Экономика
Цена на российский газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года
21:48
Политика
«Практически ничего не ели»: Песков рассказал о встрече Путина и Лукашенко
21:46
Политика
Путин заявил о согласовании всех 28 программ по Союзному государству
21:46
Экономика
Нефть устремилась ввысь, а рубль укрепился: аналитики оценили ситуацию на рынках
21:45
Общество
Песков: Путин вряд ли примет участие в похоронах Зиничева
21:40
Весь мир
Борьба за Африку: Турция хочет создать империю на обломках колоний Франции
21:39
Весь мир
Центральноафриканцы вновь вышли на улицы с требованием отменить санкции ООН
21:36
Весь мир
Силы свободы и перемен Судана объявили о готовности участвовать в выборах
21:30
Общество
Дмитрий Песков: разговоры о кандидате на пост главы МЧС России вести рано
Все новости

Песков: Путин вряд ли примет участие в похоронах Зиничева

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 21:45
Общество
Песков: Путин вряд ли примет участие в похоронах Зиничева
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 9 сентября. Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в похоронной церемонии бывшего главы МЧС Евгения Зиничева. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

При этом ранее российский лидер заявил, что посетит церемонию прощания с Зиничевым. Она состоится 10 сентября в Москве. Похороны министра пройдут в этот же день в Санкт-Петербурге.

Зиничев трагически погиб в возрасте 55 лет в Красноярском крае во время исполнения служебного долга. Об этом сообщили в ГУ МЧС.

Новый глава ведомства пока еще не был назначен. По словам Пескова, такие разговоры на данный момент преждевременны и неуместны.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Песков: Путин вряд ли примет участие в похоронах Зиничева
путин песков зиничев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru