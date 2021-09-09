Песков: Путин вряд ли примет участие в похоронах Зиничева

Москва, 9 сентября. Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в похоронной церемонии бывшего главы МЧС Евгения Зиничева. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

При этом ранее российский лидер заявил, что посетит церемонию прощания с Зиничевым. Она состоится 10 сентября в Москве. Похороны министра пройдут в этот же день в Санкт-Петербурге.

Зиничев трагически погиб в возрасте 55 лет в Красноярском крае во время исполнения служебного долга. Об этом сообщили в ГУ МЧС.

Новый глава ведомства пока еще не был назначен. По словам Пескова, такие разговоры на данный момент преждевременны и неуместны.