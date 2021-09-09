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Нефть устремилась ввысь, а рубль укрепился: аналитики оценили ситуацию на рынках
Экономика
Нефть устремилась ввысь, а рубль укрепился: аналитики оценили ситуацию на рынках
Федеральное агентство новостей  / 

Вчерашний день нефть завершила повышением, а рубль укрепился. Аналитики ФБА «Экономика сегодня» оценили ситуацию на сырьевом и валютном рынках. Что влияет на стоимость черного золота и изменение позиции рубля — в материале ФАН.

Нефть чувствует себя достаточно неплохо

Вчера стоимость черного золота поднялась с отметки 71,50 до уровня почти в 73,00 доллара за баррель. На рынок нефти продолжают оказывать положительное влияние последствия урагана «Ида» в США.

«По сообщениям американских властей, пока закрыто 77% добычи нефти в Мексиканском заливе. Это примерно 1,4 млн баррелей в сутки. Отмечается, что последствия "Иды" более тяжелые, чем это было в 2005 году, когда там свирепствовал ураган "Катрина". Это поддерживает цены на нефть, так как явно образовался ее дефицит», — отмечают эксперты.

Кроме того, уже есть предположения, что добыча нефти может быть восстановлена чуть позже, чем нефтепереработка.

«Сейчас ожидается официальная статистика от министерства энергетики, которое также ожидает сокращение нефти, что может оказать дополнительную поддержку стоимости черного золота», — говорят эксперты ФБА «Экономика сегодня».

Нефть устремилась ввысь, а рубль укрепился: аналитики оценили ситуацию на рынках
Федеральное агентство новостей  / 

Также поддержку нефти оказывает ситуации в Ливии. По сообщениям, протестующие заблокировали экспорт нефти из портов. Однако представители нефтяных компаний страны уверяют, что добыча идет в штатном режиме.

«Но протесты могут ограничить поставки и позитивно отразиться на стоимость нефти», — добавили специалисты.

Они также обращают внимание, что от бойкого роста нефть удерживает все та же ситуация в мире с коронавирусом. Кроме того, закончился автомобильный сезон, что будет ограничивать потребление черного золота.

«Кроме того, ОПЕК продолжает наращивать добычу нефти. В сентябре она увеличится до 400 баррелей в сутки. Это также является сдерживающим фактором цен», — отметили эксперты.  

По их словам, пока нефть чувствует себя достаточно неплохо, уверенно. Актуальным диапазоном будет от 70 до 75 долларов за баррель.

Укрепление рубля

Нефть устремилась ввысь, а рубль укрепился: аналитики оценили ситуацию на рынках
Федеральное агентство новостей  / 

Вчера российская валюта завершила день с небольшим укреплением. Сейчас торги остановились на уровне 73 рубля за доллар.

«Вчера мы получили данные по индексу потребительских цен. Инфляция продолжает расти, входит в максимальные значения с начала года. Рублю помогают достаточно высокие цены на нефть. Также его сдерживают покупки Минфина РФ в рамках бюджетного правила, теперь 14,9 млрд рублей ежедневно направляется на покупки», — рассказывают аналитики.

По их данным, диапазон от 72,50 до 74,50 рублей за доллар остается актуальным. Однако если Центральный банк РФ пойдет на более серьезное ужесточение политики, то рубль может преодолеть ближайшую отметку в 72,50 и укрепиться в районе 71,50. Это будет понятно по итогам завтрашнего заседания Центробанка.

Ранее сообщалось, что Центробанк повысил официальные курсы иностранных валют. Так, европейская валюта прибавила в стоимости 0,0192 рубля. Согласно информации, размещенной на официальном сайте регулятора, курс евро на четверг составляет 86,9114 рубля.

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