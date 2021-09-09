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Ростуризм: более 6 млрд рублей вернулось кешбэком россиянам за путешествия
Общество
Ростуризм: более 6 млрд рублей вернулось кешбэком россиянам за путешествия
pixabay.com  /  JESHOOTS-com

Москва, 9 сентября. Более 1,6 миллиона россиян прибегнули к программе туристического кешбэка с начала текущего года. Им возвратили около 6,7 миллиарда рублей, передает Ростуризм.

Жители России купили туры и проживание в отелях с кешбэком в 2021 году на сумму более чем на 34 миллиарда рублей. Как сообщили в Ростуризме, продажи путевок и отдыха в гостиницах скоро закончатся. Они продлятся до 01:00 по московскому времени 10 сентября.

«Всего с начала года, по предварительным данным, программой воспользовались более 1,6 млн россиян. Суммарно россияне приобрели туры и проживание в отелях с кешбэком в 2021 году более чем на 34 млрд рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Ростуризм на днях объявил о возможности воспользоваться кешбэком в зимний период. До конца года ведомство планирует запустить соответствующее окно продаж. Туры станут доступны на период с 15 января по 30 апреля, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

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