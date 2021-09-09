Малахов назвал себя «персоной нон грата» для Первого канала

Москва, 9 сентября. Ведущий Андрей Малахов рассказал, что с 2017 года ему закрыт вход в телецентр Первого канала, где он проработал 25 лет. Для руководства канала Малахов стал «персоной нон грата».

Одна из главных звезд Первого канала, экс-ведущий ток-шоу «Пусть говорят» Андрей Малахов в 2017 году объявил об уходе с Первого канала. Он долго не раскрывал причины своего решения, а позже объяснил, что устал терпеть пренебрежительное отношение руководства к себе. По словам Малахова, он проработал на Первом канале 25 лет, однако его заслуги никто не ценил — все видели лишь «мальчика, подающего кофе».

Ведущий вспоминает, что последней каплей стали кадровые перестановки, о которых его даже не проинформировали. Неожиданно на Первый канал вернулась продюсер Наталья Никонова. Она была семь лет в немилости у руководства, однако, к удивлению многих, «оказалась прощена».

«Предательство, переход, все прощено — и вот вам новая норма жизни? Я в это не готов играть <...> Я столько лет на канале, ну выведите меня в коридор и скажите: "Андрюх, нам ее навязали, извини". Но никто же ничего не объясняет. Мол, примите как данность. А мне ведь уже не 20 лет!» — возмутился Андрей Малахов в интервью YouTube-шоу «Просто о сложном».

Ведущий со скандалом покинул Первый канал, а за ним ушла и вся команда программы «Пусть говорят». Малахов называет себя «персоной нон грата» для руководства Первого канала — его даже не пускают в телецентр, однако он ни сколько не жалеет о своем решении.

Ранее продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что собрал порочащий компромат на Малахова. Он грозит слить информацию в Сеть, если телеведущий выпустит скандальную программу о нем.