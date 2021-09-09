«Тетка пошла в разнос»: Пользователи Сети раскритиковали образ Ирины Шейк на Неделе моды

Нью-Йорк, 9 сентября. Российская супермодель Ирина Шейк привлекла к себе все внимание на Bulgari party в рамках Недели моды. Звезда подиумов появилась перед камерами в корсете, который был ей явно мал.

Осень началась с череды модных показов и вечеринок. Мировые звезды отправились в Нью-Йорк, где стартовала долгожданная Неделя моды. Мероприятие не смогла пропустить и Ирина Шейк. На вечеринке Bulgari party она появилась в неожиданном образе, который шокировал ее поклонников. На звезде подиумов были широкие брюки карго и ярко-оранжевый корсет. Верхняя часть наряда бала такой тесной, что на снимках с мероприятия кажется, будто грудь Шейк вот-вот выскочит из декольте.

Как Ирина Шейк умудрялась дышать в таком тесном наряде, остается только гадать. Фанаты совершенно не оценили образ модели, назвав его «дешевым» и «безвкусным». Пользователи Сети связали дерзкий образ звезды с ее расставанием с Брэдли Купером, от которого она родила дочь Лею. По мнению поклонников, Шейк «грудью навыкате» хочет привлечь к себе мужское внимание однако эта попытка выглядит отвратительно.

«Тетка пошла в разнос!»; «Это наряд неуверенной и одинокой женщины»; «Выглядит как дешевка в подворотнях какого-нибудь поселка!» — заявили пользователи Сети, не стесняясь в выражениях.

Летом топ-модель заметили в компании американского актера Джейсона Судейкиса — звезды сериала «Тедд Лассо». Манекенщица присоединилась к актеру за ужином. Папарацци успели заснять пару, когда они нежно прощались.