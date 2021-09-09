«Любу жалко»: фанаты заступились за Толкалину после обидных слов Кончаловского

Москва, 9 сентября. Бывший гражданский муж актрисы Любови Толкалиной, режиссер Егор Кончаловский заявил, что сейчас ему очень важна семья, а раньше все было по-другому.

Создатель «Антикиллера» поделился в Instagram снимком со своей супругой Марией Леоновой и сыном Тимуром. Пара с удовольствием проводит время на морском курорте.

«Семья стала для меня очень важной частью моей жизни, раньше было иначе», — написал Кончаловский.

Публикация за день набрал всего 4,5 тысячи лайков и сотни комментариев. Многим слова режиссера показались обидными, поклонники считают, что Любовь Толкалина их не заслужила.

«Мудрость и ценность семьи приходит с годами»; «Почему-то Любу жалко»; «К сожалению, это иногда поздно, теряешь семью, любимого человека и вернуть нельзя», — отреагировали пользователи.

Егор Кончаловский и Любовь Толкалина были вместе около двадцати лет. Актриса родила ему дочь Марию, но пара так и не узаконила отношения. В 2019 году режиссер неожиданно связал себя узами брака с юристом Марией Леоновой. Вместе они воспитывают сына.

Старшая дочь не обижается на отца, что у него появилась другая семья. Она поддерживает хорошие отношения с Леоновой и даже стала крестной матерью своего маленького брата.